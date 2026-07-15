Сийярто дважды обсуждал с Орбаном свою отставку из парламента

Бывший премьер-министр Венгрии и лидер партии "Фидес" Виктор Орбан знал о решении Петера Сийярто сложить депутатский мандат, и они дважды лично обсуждали этот вопрос.

Об этом изданию Telex сообщил руководитель пресс-службы партии "Фидес" Берталан Хаваши, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Орбан как председатель партии был проинформирован о решении Сийярто, который много лет занимал пост министра иностранных дел в его правительствах.

"Председатель партии, конечно, знал об этом решении и в течение последних недель дважды лично обсуждал его с Петером Сийярто", – написал Хаваши.

Он также отметил, что кадровые вопросы парламентской фракции "Фидес" будут рассматриваться на заседании президиума партии, а затем на совместном заседании президиума и парламентской фракции, которое состоится в следующий вторник.

Пока неизвестно, кто займет место Сийярто в венгерском парламенте.

Партия "Фидес" проведет совместное заседание президиума и парламентской фракции 21 июля. На нем также обсудят кадровые вопросы, связанные с отставкой Гергея Гуяша с поста председателя парламентской фракции.

В среду Сийярто объявил, что складывает депутатский мандат, поскольку получил, по его словам, предложение стать руководителем по внешним связям и развитию новых направлений бизнеса китайского автопроизводителя BYD.

Во время пребывания на посту министра иностранных дел Сийярто был одним из самых активных сторонников прихода в Венгрию китайских производителей электромобилей.