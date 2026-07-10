Вучич заявил о намерении уйти в отставку после объявления парламентских выборов

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что покинет пост главы государства через несколько дней после объявления о проведении парламентских выборов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу TV Pink, как сообщает Danas, пишет "Европейская правда".

Президент Сербии отметил, что решение уже было объявлено ранее, чтобы его политические оппоненты не смогли обвинить его в попытках уклониться от выборов. Вучич заявил, что готов провести одновременно парламентские и президентские выборы, если это необходимо.

"Я должен объявить о проведении парламентских выборов здесь, как президент республики, а затем пройдет несколько дней, и я уйду в отставку", – заявил Вучич.

Он также выразил уверенность, что его оппоненты переоценивают свою поддержку среди избирателей.

Вучич отметил, что ранее они заявляли о поддержке 70% граждан, однако теперь, по его словам, вопрос заключается в том, "имеют ли они хотя бы 30%".

Недавно Вучич выступил с речью перед парламентом, подтвердив ранее сделанное заявление о том, что планирует подать в отставку.

Он отметил, что "возможно, в последний раз" обращается к депутатам как президент и что это его "последние дни и недели на посту президента".

Напомним, этому заявлению Вучича предшествовали длительные и масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в декабре 2024 года. Это произошло после того, как 16 человек погибли в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Нови-Сад.

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