"Антибаллистическая коалиция" в Париже начала работу над системой противоракетной обороны Европы

Десять государств Европы, включая Украину, в понедельник, 13 июля, по результатам учредительного заседания в Париже заявили о создании Интегрированной коалиции антибаллистической обороны, которая будет развивать антибаллистический потенциал Европы.

Об этом говорится в "Совместной декларации о создании Интегрированной коалиции антибаллистической обороны", текст которой есть в распоряжении "Европейской правды".

Европа начинает создавать собственные антибаллистические мощности вместе с Украиной.



"Мы, лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Соединенного Королевства, признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и растущую важность оборонных способностей для безопасности Европейского континента, объявляем сегодня о начале создания сугубо оборонной Коалиции антибаллистической обороны. Мы выражаем нашу поддержку ее Флагманскому проекту по быстрой работе над развитием противобаллистического потенциала", – говорится в документе.



Основатели коалиции убеждены, что "защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и отражения будущих ракетных угроз".

По замыслу, это дополнит существующие системы противоракетной обороны от баллистических ракет, включая суверенные европейские решения, которые уже приобретены или будут приобретены странами-участницами.



"Объединив нашу оборонно-промышленную базу, наши исследования и наш оперативный опыт, мы стремимся построить общий противобаллистический потенциал для Европы и поддерживать соответствующую вспомогательную деятельность. Мы делаем это не против какого-либо народа, а в защиту нашего собственного", – подчеркнули соучредители коалиции.



На этом пути коалиция собирается использовать "уникальный опыт Украины, полученный в защите от агрессивной войны России".



"Основателями Коалиции являются Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Украина и Соединенное Королевство. Коалиция остается открытой для других наций, которые разделяют ее принципы и цели", – говорится в декларации.



Ранее "Европейская правда" из собственных источников узнала, какие именно украинские и европейские производители были приглашены на учредительное заседание "антибаллистической коалиции".



Как сообщала "Европейская правда", накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу коалиции по производству антибаллистики в Европе.



Также он сообщил, что во Франции состоится первая встреча, посвященная проекту украинской антибаллистической системы "Фрея".