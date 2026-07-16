Генсек НАТО прокомментировал смену министра обороны Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал смену министра обороны Украины в то время, когда украинским военным удалось существенно улучшить свои действия на поле боя.

Свой комментарий он дал в четверг агентству DPA, сообщает "Европейская правда".

По словам Рютте, он не ожидает, что назначение нового министра обороны принесет существенные изменения в стратегию Киева в борьбе против России.

"У меня были хорошие рабочие отношения с Михаилом Федоровым. Я желаю ему всего наилучшего, и его преемник, без сомнения, продолжит этот курс", – отметил генсек НАТО.

Однако Рютте заявил, что ожидает "непрерывности" в то время, как украинские военные "действуют гораздо лучше" на линии фронта, чем в начале года. Он добавил, что армия-агрессор продвигается очень медленно, а Украина смогла провести контратаки в некоторых районах.

Россия теряет от 25 тысяч до 35 тысяч солдат в месяц, отметил Рютте.

"Если вы – молодой россиянин, раздумывающий над тем, присоединяться ли к военным действиям, вы можете стать одним из тех примерно 30 тысяч в этом или следующем месяце", – сказал он, назвав эти потери "ужасной новостью для семей погибших и для самих людей".

Кроме того, он добавил, что Украина также "наносит удары вглубь России", поражая её энергетическую инфраструктуру и промышленную базу.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметили Михаила Федорова как эффективного министра обороны и поблагодарили его за сотрудничество.

В интервью "ЕвроПравде" Кубилюс, комментируя отставку Федорова с поста министра обороны, отметил, что в ЕС возникнут вопросы, почему такого специалиста заменяют.

Читайте полный текст интервью с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом.