Еврокомиссар по обороне и посол ЕС поблагодарили Федорова за работу

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметили Михаила Федорова как эффективного министра обороны и поблагодарили его за сотрудничество.

Как сообщает "Европейская правда", они опубликовали сообщения в своих аккаунтах в X после появления новостей о том, что президент решил не оставлять Федорова в обновленном правительстве.

"Дорогой Михаил, вы сделали очень много для обороны Украины и обороны Европы. Было большим удовольствием и честью работать вместе. Мы в Европе очень много учимся на украинском опыте обороны", – написал Кубилюс.

"Действительно, было большим удовольствием работать с вами – и над цифровой повесткой дня, и в рамках кредита для поддержки Украины. Победа в когнитивной войне – демонстрация миру того, что Россия не побеждает, – была критически важной", – отметила от себя Катарина Матернова.

Indeed, has been immense pleasure working w/you @FedorovMykhailo both on the digital agenda and on 🇺🇦 Support Loan!



The victory in cognitive warfare – showing the world that russia is not winning has been critically important!@EUDelegationUA https://t.co/s5zAHs30AK pic.twitter.com/fYhjQzVp23 – Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) July 16, 2026

В интервью "ЕвроПравде" Кубилюс, комментируя отставку Федорова с поста министра обороны, отметил, что в ЕС возникнут вопросы, почему такого специалиста заменяют.

Читайте полный текст интервью с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом.