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Еврокомиссар по обороне и посол ЕС поблагодарили Федорова за работу

Новости — Четверг, 16 июля 2026, 12:30 — Мария Емец

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и посол ЕС в Украине Катарина Матернова отметили Михаила Федорова как эффективного министра обороны и поблагодарили его за сотрудничество.

Как сообщает "Европейская правда", они опубликовали сообщения в своих аккаунтах в X после появления новостей о том, что президент решил не оставлять Федорова в обновленном правительстве.

"Дорогой Михаил, вы сделали очень много для обороны Украины и обороны Европы. Было большим удовольствием и честью работать вместе. Мы в Европе очень много учимся на украинском опыте обороны", – написал Кубилюс.

"Действительно, было большим удовольствием работать с вами – и над цифровой повесткой дня, и в рамках кредита для поддержки Украины. Победа в когнитивной войне – демонстрация миру того, что Россия не побеждает, – была критически важной", – отметила от себя Катарина Матернова.

В интервью "ЕвроПравде" Кубилюс, комментируя отставку Федорова с поста министра обороны, отметил, что в ЕС возникнут вопросы, почему такого специалиста заменяют.

Читайте полный текст интервью с еврокомиссаром Андрюсом Кубилюсом.

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Еврокомиссия
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