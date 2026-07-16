Генсек НАТО прокоментував зміну міністра оборони України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував заміну міністра оборони України у той час, як українським військовим вдалось суттєво покращити свої дії на полі бою.

Коментар він надав у четвер агентству DPA, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рютте, він не очікує, що призначення нового міністра оборони принесе суттєві зміни у стратегію Києва в боротьбі проти Росії.

"У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, без сумніву, продовжить цей курс", – зазначив генсек НАТО.

Однак Рютте заявив, що очікує "безперервності" у той час, як українські військові "діють набагато краще" на лінії фронту, ніж на початку року. Він додав, що армія-агресор просувається дуже повільно, а Україна змогла провести контратаки в деяких районах.

Росія втрачає від 25 тисяч до 35 тисяч солдатів на місяць, зазначив Рютте.

"Якщо ви – молодий росіянин, який роздумує над тим, чи приєднатися до військових дій, ви можете стати одним із тих приблизно 30 тисяч цього або наступного місяця", – сказав він, назвавши ці втрати "жахливою новиною для сімей загиблих та для самих людей".

Крім того, він додав, що Україна також "завдає ударів углиб Росії", вражаючи її енергетичну інфраструктуру та промислову базу.

Раніше єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс та посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відзначили Михайла Федорова як ефективного міністра оборони та подякували йому за співпрацю.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" Кубілюс, коментуючи відставку Федорова з посади міністра оборони, зауважив, що в ЄС викличе запитання, чому такого фахівця замінюють.

Читайте повний текст інтерв’ю з єврокомісаром Андрюсом Кубілюсом.