Эстония может столкнуться с задержками в поставках снарядов для HIMARS из США

Проблема с задержками поставок американского оружия в Эстонию в первую очередь коснется ракет для систем HIMARS.

В контексте возможного замедления поставок американского оружия в Европу в случае с Эстонией такой риск существует в отношении боеприпасов для РСЗО HIMARS, партия которых должна поступить в 2026 году.

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что сейчас информации по этому поводу немного.

"Некоторые из них должны были поступить в этом году, еще партия – в следующем году и через год... Но по состоянию на это время у нас очень мало информации. Что нам известно – что поставки боеприпасов поставили на паузу. Мы постараемся собрать как можно больше информации и выяснить, касается ли это всех союзников и будет ли это одинаково для всех, или могут быть исключения", – сказал Певкур.

Министр выразил надежду, что американская администрация будет более благосклонной к странам, которые – как в частности Эстония – имеют наибольшие расходы на оборону.

"Какие варианты, если задержка будет на долгое время, какие есть альтернативы? В случае HIMARS, теоретически возможно использовать снаряды других производителей. Но опять же, это потребует разрешений производителя Lockheed Martin и правительства США", – отметил Певкур.

Бывший командующий ВС Эстонии Мартин Херем считает, что если задержка не превысит трех лет, это не создаст проблем.

Напомним, на выходных премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США уведомили его страну о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

В апреле Эстония заказала у США еще три РСЗО HIMARS, в дополнение к шести, которые уже прибыли в страну.