США уведомили еще одну страну о возможных задержках в поставках оружия

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что США уведомили его страну о возможных проблемах с поставками оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Таллинне, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам Михала, Эстония находится в "тесном контакте" с США и ведет переговоры о путях решения этого вопроса.

"Мы понимаем аргументы и обстоятельства", – акцентировал он.

Стоит заметить, что Эстония – не единственная страна, которую США предупредили о такой возможной ситуации. В частности, об этом сообщили Литве.

Ранее Reuters писало, что несколько стран Европы якобы получили предупреждение со стороны США, что часть поставок заказанного американского оружия может задержаться в связи с войной на Ближнем Востоке, что истощает американские запасы.

Президент Украины Владимир Зеленский публично говорил, что продолжающаяся война на Ближнем Востоке привела к большому дефициту поставок перехватчиков для ЗРК Patriot, которые защищают украинское небо. Ранее он предупредил о необходимости готовиться к сценарию, что поставки могут совсем остановиться – однако заверил, что пока сигналов об этом не было.

В то же время генсек НАТО Марк Рютте считает, что Украина не останется без американского оружия из-за войны в Иране.