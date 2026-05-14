В Польше признали первый однополый брак, заключенный за рубежом

Отдел регистрации актов гражданского состояния в Варшаве впервые зарегистрировал свидетельство о браке однополой пары, заключенного за рубежом – это первый подобный случай в Польше, где однополые браки запрещены законом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает TVN 24.

В начале недели мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил, что столичное Управление регистрации актов гражданского состояния осуществит первую транскрипцию акта брака, заключенного однополой парой за рубежом. Он добавил, что на основании решения суда по этому конкретному делу Управление будет рассматривать последующие заявления о свидетельствах о браке лиц одного пола, выданных странами Европейского Союза.

"Сегодня утром мы осуществили первую транскрипцию однополого брака в соответствии с решениями судов: Суда Европейского Союза и Высшего административного суда. Как я и обещал, без промедления, немедленно", – сообщил в четверг мэр Варшавы.

Как он добавил, "следующие заявления такого рода будут рассматриваться очень быстро", поскольку существует обязательство выполнять судебные решения.

В марте Высший административный суд вынес решение по делу о внесении в польский реестр актов гражданского состояния брачного акта двух поляков, заключенного легально в 2018 году в Берлине. Суд обязал столичный отдел регистрации актов гражданского состояния произвести запись в течение 30 дней.

Ранее, в 2023 году, Высший административный суд направил предварительный вопрос в Суд Европейского Союза. Два года спустя, в ноябре 2025 года, Суд ЕС постановил, что государство-член обязано признать брак однополой пары, заключенный законно в другой стране ЕС, даже если законодательство этого государства не признает такого рода союзов.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша будет уважать решение Суда ЕС относительно признания браков однополых пар, заключенных в других странах.