Лидер "АдГ", которая живет с женщиной, ответила на манифест своей партии о "традиционной семье"

Лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которая живет в однополом гражданском партнерстве, в воскресенье дистанцировалась от части манифеста регионального отделения своей партии, в котором речь шла о поддержке традиционной модели семьи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

"Альтернатива для Германии" в федеральной земле Саксония-Анхальт приняла манифест, в котором указано: "Подтверждено, что полноценная семья, в состав которой входят мать, отец и дети, является лучшим фундаментом для здорового развития ребенка".

Вайдель живет в зарегистрированном гражданском партнерстве с женщиной, с которой воспитывает двоих детей.

"Они могут писать все, что угодно. Я живу по-другому", – ответила Вайдель на вопрос RTL/ntv о манифесте "АдГ" Саксонии-Ангальт.

"Если вы спросите меня лично: у моих детей лучшее воспитание и лучшие возможности. Сейчас мы живём в совершенно другой реальности. Поэтому к однополым отношениям нужно относиться как к равным", – добавила она.

Несмотря на это, Вайдель отстояла принципиальную позицию своей партии в отношении традиционной модели семьи.

"Когда я как политик говорю об общественном идеале – а на данный момент это традиционная семья – я могу его поддерживать, и здесь нет никакого противоречия", – отметила она.

Напомним, в субботу "Альтернатива для Германии" переизбрала Алису Вайдель и Тино Хруппалу в качестве своих лидеров.

Съезд "Альтернативы для Германии" сопровождался многотысячными протестами несогласных с их идеями и масштабной операцией полиции.