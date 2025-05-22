Мерц дал официальный старт дежурству немецкой бригады в Литве

Канцлер Германии Фридрих Мерц дал официальный старт работе в Литве новой немецкой бригады, которая должна помочь защитить восточный фланг НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Мерц заявил, что "безопасность наших балтийских союзников является также нашей безопасностью", а усиление Берлином собственных вооруженных сил является сигналом для союзников инвестировать в безопасность.

Размещение бригады в Литве является первым случаем, когда немецкая бригада надолго базируется за пределами Германии со времен Второй мировой войны. "Это исторический день. Это день доверия, ответственности и действий", – заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с Мерцом.

Германия имеет войска в Литве, которая граничит с российской Калининградской областью и союзной Москве Беларусью, с 2017 года в рамках усилий по обеспечению безопасности восточного фланга НАТО, но новая бригада значительно углубляет ее участие.

Передовая группа начала работу по ее созданию чуть больше года назад, а осенью прошлого года она расширилась до "штаба активации" численностью около 250 человек. Ожидается, что к концу 2027 года 45-я бронетанковая бригада будет укомплектована до полной численности около 5000 человек, а войска будут дислоцированы в Рукла и Руднинкае.

Десятки военных вертолетов пролетели над центральной площадью в столице Литвы, Вильнюсе, когда в дождливый четверг после обеда завершилась церемония начала работы бригады, на которой присутствовали сотни военных и зрителей. Мерц заявил на мероприятии, что "защита Вильнюса – это защита Берлина".

Мерц в Вильнюсе также заявил, что его страна и ее партнеры решительно настроены защищать всю территорию НАТО.

Также он назвал ключевые задачи для западных союзников в поддержке Украины, которые, по его мнению, важны на данный момент.