Сибига стал исполняющим обязанности главы МИД

В пятницу, 17 июля, на заседании правительства под руководством премьер-министра Сергея Корецкого на Андрея Сибигу были возложены обязанности министра иностранных дел Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил в комментарии журналистам пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Он отметил, что кандидатуру Сибиги на продолжение исполнения обязанностей главы МИД предложил президент Владимир Зеленский.

"Команда МИД продолжает выполнять поставленные задачи по укреплению Украины, усилению давления на агрессора, укреплению позиций нашего государства на международной арене и приближению мира", – подчеркнул Тихий.

Верховная Рада Украины в четверг, 16 июля, уволила министра иностранных дел Андрея Сибигу, проголосовав за отставку всего правительства Юлии Свириденко. Ожидается, что Сибига будет вновь назначен на должность в правительстве Сергея Корецкого. За это по представлению президента еще должна проголосовать Верховная Рада.

Напомним, в новом правительстве сменился вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вместо Тараса Качки должность занял бывший постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Подробности читайте в статье: Качка уходит, "Качка-Кос" остается. Почему меняют вице-премьера по вопросам ЕС и что это означает.