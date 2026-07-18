МИД: гражданки Украины получили травмы в результате столкновения автобусов в Чехии
В результате столкновения двух рейсовых автобусов 18 июля вблизи села Олексовице в Чехии пострадали две гражданки Украины.
Об этом сообщили в МИД в ответ на вопрос "Европейской правды".
По сообщению Консульства Украины в Брно, 18 июля вблизи села Олексовице произошло масштабное ДТП с участием двух рейсовых автобусов, уточнили в МИД.
В результате инцидента в общей сложности 47 человек получили травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия была развернута мобильная медицинская палатка, для доставки пострадавших в больницы задействовали авиацию.
"По предварительной информации дорожной полиции, две гражданки Украины получили легкие травмы. После медицинского осмотра они продолжили поездку", – сообщили в МИД.
Консульское учреждение установило контакт с правоохранительными органами на месте происшествия для оперативной связи.
Как сообщалось, столкновение произошло около 09:30 на главной дороге между Брно и Зноймом.
Напомним, в Испании более 40 человек пострадали в результате аварии автобуса, который врезался в фасад здания провинциального совета в городе Лейда.