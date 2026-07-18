МЗС: громадянки України травмувались у зіткненні автобусів у Чехії

У результаті зіткнення двох рейсових автобусів 18 липня поблизу села Олексовіце в Чехії постраждали двоє громадянок України.

Про це заявили у МЗС у відповідь на запитання "Європейської правди".

За повідомленням Консульства України в Брно, 18 липня поблизу села Олексовіце сталася масштабна ДТП за участі двох рейсових автобусів, деталізували в МЗС.

Внаслідок інциденту загалом 47 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

На місці події було розгорнуто мобільний медичний намет, для доправлення постраждалих до лікарень залучили авіатехніку.

"За попередньою інформацією дорожньої поліції, двоє громадянок України отримали легкі травми. Після медичного огляду вони продовжили поїздку", – розповіли у МЗС.

Консульська установа встановила контакт із правоохоронцями на місці події для оперативного зв'язку.

Як повідомлялося, зіткнення сталося близько 09:30 на головній дорозі між Брно та Зноймом.

Нагадаємо, в Іспанії понад 40 людей постраждали внаслідок аварії автобуса, який врізався у фасад будівлі провінційної ради у місті Льєйда.