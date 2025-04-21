Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила крупные технологические компании – в частности, X, Meta, Apple и TikTok, – что Европейский Союз готов полностью применять свои цифровые законы вне зависимости от того, кто руководит этими фирмами или где они базируются.

Об этом она заявила в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

На вопрос издания о преданности ЕС своим цифровым законам, президент Еврокомиссии отметила, что "правила, принятые законодателями, должны выполняться".

"Именно поэтому мы открыли дела против TikTok, X, Apple, Meta – это лишь несколько примеров. Мы применяем правила справедливо, пропорционально и без предвзятости. Нас не волнует, откуда компания и кто ее возглавляет. Нас волнует защита людей", – подчеркнула она.

Недавно стало известно, что компанию-владельца TikTok ByteDance могут оштрафовать в ЕС более чем на 500 млн евро за незаконную отправку данных европейских пользователей в Китай.

Потенциально TikTok грозит третий по размеру штраф за нарушение Регламента, который когда-либо накладывался в ЕС: больше за него платили Amazon (746 млн евро) и Meta (1,2 млрд евро).

Точный размер штрафа TikTok и сроки принятия решения не являются окончательными и могут еще измениться, отметили источники Bloomberg.

О штрафе стало известно на фоне того, что до 5 апреля владелец платформы ByteDance должен был найти покупателя для американского подразделения TikTok, иначе приложение будет запрещено в стране, однако позже американский президент Дональд Трамп продлил срок.