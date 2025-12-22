В Италии оштрафовали Apple на более 98 млн евро

Итальянский регулятор сообщил в понедельник, что оштрафовал компанию Apple на более 98 миллионов евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке в ущерб компаниям, которые предлагают свои продукты через App Store.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило итальянское агентство Ansa.

Расследование, проведенное итальянским регулятором в сотрудничестве с Европейской комиссией и другими национальными антимонопольными органами, показало "ограничительный характер" политики App Tracking Transparency (ATT) – правил конфиденциальности, которые Apple навязывает сторонним разработчикам приложений, распространяемых через App Store на устройствах iOS.

В ведомстве отметили, что Apple имеет супердоминантное положение на этом рынке благодаря App Store.

"Сторонние разработчики приложений обязаны получать отдельное согласие на сбор и объединение данных для рекламных целей по запросу Apple в рамках политики ATT", – говорится в заявлении.

"В то же время такой запрос не соответствует требованиям законодательства о защите персональных данных... Орган установил, что условия политики ATT навязываются в одностороннем порядке и вредят интересам коммерческих партнеров Apple", – добавил итальянский регулятор.

Также было установлено, что эти условия являются непропорциональными для достижения задекларированных компанией целей защиты данных.

Напомним, в Италии провели рейд в офисе Meta из-за функции искусственного интеллекта в WhatsApp.

Весной президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила крупные технологические компании – в частности X, Meta, Apple и TikTok, – что ЕС готов полностью применять свои цифровые законы независимо от того, кто руководит этими фирмами или где они базируются.