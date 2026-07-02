Зеленский после удара РФ по Киеву: важно, чтобы были взносы в PURL

Президент Владимир Зеленский после массированного удара РФ по Киеву призвал партнеров делать взносы в инициативу по закупке оружия США для ВСУ, чтобы усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом украинский президент написал у себя в X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что в украинской столице зафиксированы повреждения более чем в 20 местах, и в основном это обычные жилые дома. Также разрушениям подверглись станция скорой помощи, научный институт, отель, предприятия.

На данный момент известно, что 13 человек погибли в результате этого российского удара, еще более 90 были ранены.

"Поставки средств ПВО для Украины – это абсолютно первоочередной и критически важный вопрос. Важно, чтобы вносились взносы в программу PURL: это то, что напрямую способствует спасению людей. Каждая наша двусторонняя договоренность с партнерами о ПВО действительно помогает. Благодарен всем лидерам, которые помогают", – подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул важность реализации договоренностей о производстве средств противодействия баллистическим ракетам.

"Очень рассчитываем и на решение Соединенных Штатов по лицензиям на "пэтриоты" и другую совместную работу: это то, что может остановить войну и подобные удары. Спасибо всем, кто с Украиной, с нашими людьми, с нашей защитой жизни", – резюмировал президент.

Как известно, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек.

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом не медлить с решениями о предоставлении средств ПВО для Украины после массированного удара РФ по Киеву.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас намерена предложить новые санкции против РФ после массированной российской атаки на Киев.