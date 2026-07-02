Сибига призвал партнеров не медлить с ПВО для Украины после "ночи ужаса" в Киеве

Министр иностранных дел Андрей Сибига обратился к западным партнерам с призывом не медлить с принятием решений о предоставлении средств ПВО для Украины после массированного удара РФ по Киеву.

Об этом украинский министр написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что в результате российской атаки на украинскую столицу с использованием всех видов ракет и дронов погибли как минимум 10 человек, и эта цифра может вырасти.

"Не откладывайте принятие решений о предоставлении Украине средств противовоздушной обороны! Это наш главный призыв к партнерам после того, как Киев пережил ночь ужаса", – подчеркнул он.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, целями российских ударов стали жилые дома и гражданская инфраструктура.

"Такие удары являются тяжкими военными преступлениями, и мы информируем о них всех партнеров и международные организации, призывая привлечь виновных к ответственности и принять решительные меры", – указал Сибига.

В этом контексте он подчеркнул необходимость немедленно предоставить Украине средства ПВО, усилить санкционное давление на Россию, а также принять решения об усилении поддержки Украины, в частности в энергетической сфере.

"Мы требуем решительных международных мер. Не только слов осуждения, но и конкретных действий, чтобы остановить российский террор", – подчеркнул министр.

Сибига также добавил, что аморально оправдывать российские атаки, заявляя, что Москва действует в ответ на удары Украины по территории России.

"В этой войне есть агрессор и страна, которая защищается в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Россия не имеет права наносить какие-либо удары по Украине, тогда как Украина имеет полное право отвечать, защищаться от агрессора и наносить удары по любым законным военным целям на территории России", – подчеркнул он.

Как известно, в ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, в результате чего, по последним данным, погибли 13 человек, ещё 56 – пострадали.

Кроме того, в ночь на 2 июля россияне массированно атаковали и Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Зафиксированы последствия в пяти районах области.