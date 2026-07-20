США ожидают визита Си, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящий визит президента Си Цзиньпина в Америку состоится в соответствии с планом.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что США ожидают, что визит состоится в сентябре.

"Они продолжают направлять свои группы для подготовки к визиту. Я не слышал ничего противоположного", – сказал он.

Также госсекретарь США признал, что когда речь идет о "двух больших, могущественных странах, таких как США и Китай, всегда найдутся поводы для раздражения".

"Но я считаю, что на могущественных, важных странах, таких как наша, лежит обязанность продолжать диалог и поддерживать отношения", – добавил Рубио.

Заявление госсекретаря США прозвучало на фоне недавнего выступления президента США Дональда Трампа с новыми обвинениями в связи с проблемами на президентских выборах 2020 года – параллельно с обнародованием ранее засекреченных документов о действиях Китая накануне американских выборов.

Также недавно Трамп назвал потенциальный визит китайского лидера причиной строительства нового бального зала в Белом доме.