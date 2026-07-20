США очікують на візит Сі, попри нещодавню напруженість у відносинах

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що майбутній візит президента Сі Цзіньпіна до Америки відбудеться за планом.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що США очікують на те, що візит відбудеться у вересні.

"Вони продовжують надсилати свої групи для підготовки до візиту. Я не чув нічого протилежного", – сказав він.

Також держсекретар США визнав, що коли є "дві великі, потужні країни, такі як США та Китай, завжди будуть приводи для роздратування".

"Але я вважаю, що на потужних, важливих країнах, таких як наша, лежить обов’язок продовжувати діалог і підтримувати відносини", – додав Рубіо.

Заява держсекретаря США пролунала на тлі того, як нещодавно президент США Дональд Трамп виступив з новими звинуваченнями щодо проблем на президентських виборах 2020 року – паралельно з оприлюдненням раніше засекречених документів про дії Китаю напередодні американських виборів.

Також нещодавно Трамп назвав потенційний візит китайського лідера причиною зведення нової бальної зали в Білому домі.