Трамп назвал возможную дату визита Си в США

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда он ожидает встречи со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

Об этом он заявил в понедельник, 6 июля, как сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Во время обсуждения строительства бального зала в Белом доме Трамп назвал потенциальный визит китайского лидера причиной возведения нового здания.

По его словам, визит может состояться 24 сентября, что совпадает с проведением Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Президент Си приедет сюда, как я полагаю, ближе к концу сентября, 24-го числа. Нам нужен большой бальный зал, чтобы мы могли разместить тысячи людей, которые захотят его увидеть. Все хотят его увидеть", – заявил Трамп.

Как отмечается, Трамп, который должен выступить с речью перед Генеральной Ассамблеей 22 сентября, обычно проводит несколько ночей в Нью-Йорке, чтобы встретиться с другими мировыми лидерами. Си участвовал в этом мероприятии лишь один раз с момента вступления в должность в 2012 году.

Хотя Трамп и ранее заявлял, что рассчитывает принять Си в сентябре, он пока не назвал возможную дату визита. Трамп и Си виделись в мае этого года во время саммита в Пекине.

Напомним, Трамп приступил к реализации своего революционного плана по строительству роскошного бального зала на месте Восточного крыла Белого дома. Стоимость проекта постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а затем снес всё восточное крыло.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.