Президент США Дональд Трамп в своем вечернем обращении 16 июля выступил с новыми обвинениями по пововоду якобы проблем на президентских выборах 2020 года – параллельно с обнародованием ранее засекреченных документов о действиях Китая накануне американских выборов.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В обращении в прайм-тайм вечером в четверг Трамп заявил, что американское разведывательное сообщество упустило из виду ситуацию со сбором Китаем информации об американских избирателях перед президентскими выборами 2020 года, такой как имена и партийная принадлежность.

"КНР осуществила то, что считается крупнейшей утечкой данных, связанных с выборами, в истории, что привело к скрытому получению Китаем файлов о 220 млн американских избирателей", – заявил Трамп.

Дональд Трамп также заявил, что разведывательное сообщество "активно пыталось скрыть и преуменьшить информацию о масштабах вмешательства Китая в выборы, скрывая это и от президента, и от американского народа".

"Мы раскрываем эту информацию не с целью подорвать доверие к выборам, а для укрепления этого доверия – путем указания на наши уязвимости и их устранения очень, очень быстро", – добавил Трамп.

В то же время, как отмечается в публикации, упомянутую информацию об избирателях часто можно приобрести на коммерческой основе, а обнародованные детали не противоречат выводам разведывательного сообщества в конце первого срока Трампа о том, что ни одно недружественное иностранное государство не смогло повлиять на результаты голосования.

Как подробно сообщает CNN, обнародованные Белым домом документы содержат описание того, как китайские хакеры пытались шпионить за американскими чиновниками.

В частности, одна из хакерских групп пыталась собрать адреса электронной почты сотрудников предвыборного штаба Джо Байдена для возможных дальнейших действий. Также речь идет об активном сборе данных об американских избирателях во многих штатах. Упоминаний о том, что Китай каким-то образом активно использовал эти данные, нет – лишь предположения аналитиков разведки о том, как их потенциально можно использовать.

В целом американское разведывательное сообщество уже много лет предупреждало о том, что Китай располагает подробной информацией о десятках, а то и сотнях миллионов американцев.

Трамп в вечерней речи практически не упомянул о войне с Ираном. США в то время наносили новую волну ударов по Ирану, а Тегеран – по американским объектам на территории ближневосточных союзников США.

По данным одного из последних опросов, большинство американцев не верят, что Трамп сможет заключить с Ираном более выгодное ядерное соглашение, чем то, которое в 2015 году подписала администрация Барака Обамы.