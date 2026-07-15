Rheinmetall поставил в Украину первые дальнобойные снаряды со своего нового завода
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставил Украине первые артиллерийские боеприпасы, изготовленные на новом заводе в Унтерлюсе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление немецкой компании.
Впервые украинским вооруженным силам поставляются снаряды с нового завода Werk Niedersachsen (завод в Нижней Саксонии).
Снаряды RH1412 – новейшая разработка в ассортименте артиллерийской продукции Rheinmetall. Они могут выстреливаться из различных 155-мм артиллерийских систем и отличаются большой дальностью стрельбы и высокой эффективностью.
Отмечается, что до сих пор поставки осуществлялись с других предприятий, входящих в производственную сеть Rheinmetall.
Эта первая поставка с завода в Унтерлюсе в Украину включает небольшое количество снарядов (в пределах пятизначного числа), а также пороховые заряды, произведенные на других предприятиях.
Для удовлетворения спроса на современные 155-мм снаряды и заряды Rheinmetall продолжает вкладывать значительные средства в расширение мощностей существующих предприятий и создание новых производственных площадок.
С 2022 года концерн наращивает свои производственные мощности и ставит целью к 2030 году производить около 1,5 миллиона 155-мм артиллерийских снарядов в год.
В конце июня стало известно, что Украина заказала у немецкой компании Rheinmetall 155-мм артиллерийские снаряды и метательные заряды в количестве около нескольких десятков тысяч единиц.
Также стоит отметить, что Rheinmetall начал серийное производство морских беспилотников, а также запускает производство дронов-камикадзе.