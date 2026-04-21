Неподалеку от Варшавы на стройке нашли почти сотню старых снарядов

В польском городе Плоньск недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.

Утром 20 апреля во время строительных работ на площадке в Плоньске нашли объекты, похожие на неразорвавшиеся боеприпасы. Владелец обратился в полицию, патрульные по прибытии подтвердили, что это снаряды, и вызвали саперов.

После дополнительного обследования участка со спецоборудованием выяснилось, что всего там – 95 снарядов различного типа.

Обнаруженные боеприпасы извлекли и вывезли на специальный полигон для безопасного обезвреживания.

