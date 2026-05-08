В Германии продолжается спецоперация из-за захвата заложников в банке

В немецком городе Зинциг на западе страны с утра продолжается спецоперация в связи с захватом заложников в отделении банка.

Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".

В городе Зинциг района Арвайлер, что в земле Рейнланд-Пфальц, продолжаются поиски злоумышленника, захватившего заложников в отделении Volksbank.

Нападение началось утром, когда в отделение прибыл служебный бронеавтомобиль банка. По меньшей мере один нападающий с угрозами подошел к водителю и в конце концов закрылся в отделении с несколькими заложниками – включая водителя.

К отделению стянули спецподразделения полиции и оцепили здание. По словам представителя полиции, контактов с нападавшим не было.

Сначала о преступниках сообщали во множественном числе, но в дальнейших сообщениях упоминают об одном.

Впоследствии появились обновления, что спецназовцы зашли в здание и освободили двух запертых в комнате заложников, а сам нападавший исчез. Здание тщательно обыскали, но его так и не обнаружили. Предполагают, что он незаметно скрылся. Над городом кружат вертолеты полиции.

Также в Германии продолжается расследование смертельного наезда авто на людей в пешеходной зоне Лейпцига.

По данным СМИ, водитель недавно проходил психиатрическое лечение.