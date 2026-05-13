В Берлине проходит масштабная операция против незаконного оборота оружия

В среду, 13 мая, берлинская полиция проводит масштабные рейды против организованной преступности и незаконного оборота огнестрельного оружия.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, полицейские проводили обыски в квартирах и других помещениях в разных районах города, для обыска примерно 20 объектов было привлечено несколько сотен полицейских.

По словам сенатора по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер, были задержаны девять подозреваемых.

Шпрангер подчеркнула, что следственное подразделение Государственного управления криминальной полиции, специально созданное для борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия, "в течение нескольких месяцев интенсивно готовило эту операцию".

"Каждый, кто делает наши улицы опасными с помощью оружия, почувствует на себе всю силу верховенства права", – подчеркнула она.

Профсоюз полиции отметил, что правоохранители интенсивно работают над тем, чтобы обуздать волну стрельбы на улицах и разобраться с криминальными группировками.

Недавно в Германии проводили масштабный рейд против двух праворадикальных молодежных организаций.

В апреле в Германии прошли протесты с требованием проверок ультраправых партий, по результатам которых их деятельность может быть запрещена.