Норвегия предупреждает о потенциальном усилении российского шпионажа

Норвежская служба внутренней безопасности PST считает, что Россия в этом году усилит шпионскую деятельность в Норвегии, сосредоточившись на арктической части материка и архипелаге Шпицберген.

Заявление службы приводит Reuters, пишет "Европейская правда".

PST все больше обеспокоена тем, что российские спецслужбы могут нацелиться на энергетическую инфраструктуру Норвегии, как физически, так и с помощью кибератак.

"Мы ожидаем, что российские спецслужбы усилят свою деятельность в Норвегии в 2026 году, продолжая сосредотачиваться на военных целях и учениях союзников, поддержке Норвегией Украины и операциях на Крайнем Севере и в Арктическом регионе", – заявила норвежская служба внутренней безопасности.

По данным PST, самые северные округа и Шпицберген представляют особый интерес.

PST отметила, что Россия, вероятно, продолжит наблюдение вдоль норвежского побережья и картографирование его критической инфраструктуры с использованием гражданских судов.

"Российская разведка может увидеть выгоду в проведении диверсионных операций против целей в Норвегии в 2026 году", – заявила норвежская служба внутренней безопасности.

PST считает, что наиболее вероятными целями являются объекты недвижимости и логистическая инфраструктура, связанные с поддержкой Украины против полномасштабного вторжения России в 2022 году, но гражданская инфраструктура также может быть затронута, добавила служба.

Также отмечается, что российские службы все чаще пытаются вербовать украинских беженцев в Норвегии для сбора разведданных или осуществления диверсий.

Учитывая, что в Норвегии находится около 100 тысяч украинских беженцев, такие попытки вербовки представляют "серьезный вызов".

В августе четыре члена НАТО провели военно-морские учения в арктических водах в рамках более широкого развертывания патрулирования Крайнего Севера.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об отправке до конца 2025 года военного корабля для патрулирования арктических вод, назвав это реакцией на военное наращивание в регионе со стороны России.