Трамп грозит бить по мостам и электростанциям Ирана в ответ на атаки в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут наносить удары по мостам и электростанциям Ирана в ответ на атаки по судам в Ормузском проливе.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Трамп, в ответ на каждую иранскую атаку на суда в Ормузском проливе войска США будут уничтожать по одному мосту или электростанции.

"Отныне каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет открывать огонь по судам в Ормузском проливе – будь то ракетами, ракетными снарядами, беспилотниками или любыми другими средствами или оружием – Соединенные Штаты будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию, включая те, что расположены рядом со столицей Тегераном или в самой столице", – написал он.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил скептическое отношение к возможным переговорам с Ираном о прекращении войны.

Также сообщалось, что Центральное командование США (CENTCOM) завершило одиннадцатый раунд ударов по Ирану.