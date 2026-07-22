Трамп погрожує бити по мостах та електростанціях Ірану у відповідь на атаки в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдаватимуть ударів по мостах та електростанціях Ірану у відповідь на атаки на судна в Ормузькій протоці.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Трамп, у відповідь на кожну іранську атаку на судна в Ормузькій протоці війська США знищуватимуть по одному мосту чи електростанції.

"Відтепер щоразу, коли Ісламська Республіка Іран відкриватиме вогонь по суднах в Ормузькій протоці – чи то ракетами, чи то ракетними снарядами, чи то безпілотниками, чи будь-якими іншими засобами або зброєю – Сполучені Штати будуть бомбити та знищувати один міст або електростанцію, включаючи ті, що розташовані поруч зі столицею Тегераном або в самій столиці", – написав він.

Напередодні президент США Дональд Трамп висловив скептичне ставлення до можливих переговорів з Іраном щодо припинення війни.

Також писали, що Центральне командування США (CENTCOM) завершило одинадцятий раунд ударів по Ірану.