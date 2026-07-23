СМИ: Греция намерена одобрить закупку у Израиля многоуровневой системы ПВО

Совет по вопросам безопасности Греции (KYSEA) планирует окончательно одобрить закупку у Израиля многоуровневой системы противовоздушной обороны стоимостью до 3,5 млрд евро, а также нескольких типов беспилотников.

Об этом Reuters сообщили два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

Один из собеседников отметил, что KYSEA дала предварительное одобрение в начале этого года и, как ожидается, утвердит контракты на закупку в четверг, 23 июля.

"KYSEA также одобрит закупку дронов в США и Израиля", – отметил чиновник.

Другой собеседник также подтвердил информацию о системе обороны из Израиля и закупке дронов.

Греция стремится создать многоуровневую систему противоракетной, противовоздушной и противодроновой обороны под названием "Щит Ахилла". Основу системы составят израильские радиолокационные станции и ракеты компаний Rafael и IAI.

Обладая прочными экономическими и дипломатическими связями, Греция и Израиль совместно эксплуатируют центр подготовки летного состава на на греческой территории, проводят ежегодные совместные военные учения и сотрудничают в сфере систем противодействия беспилотникам и кибербезопасности.

Греция планирует потратить около 28 млрд евро до 2036 года на модернизацию своих Вооруженных сил. Около 3 млрд евро будет использовано для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны и защиты от дронов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выработать собственную оборонную политику.