Греция в этом году планирует принять ключевые решения по системе обороны "Щит Ахилла"

В 2026 году Министерство обороны Греции и руководство Вооруженных сил намерены принять ключевые меры для создания многоуровневой программы противовоздушной обороны страны, известной как "Щит Ахиллеса".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Программа направлена на защиту Греции от дронов, ракетных атак, блуждающих боеприпасов и других угроз.

Ожидается, что наибольшая оперативная нагрузка ляжет на армию, которая будет эксплуатировать большинство новых систем, станет основой "Щита Ахиллеса".

К середине 2026 года ожидается подписание контрактов на закупку 36 ракетных систем PULS из Израиля, что значительно усилит ракетно-артиллерийские возможности армии.

Версия, которую приобретет Греция, будет включать полный спектр боеприпасов, обеспечивающих ударные возможности на расстоянии более 300 километров.

Несмотря на то, что основные системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны "Щита Ахиллеса" ожидаются не ранее конца десятилетия, ключевые решения по выбору систем должны быть приняты в 2026 году.

В течение последних месяцев генеральный штаб представил политическому руководству свои рекомендации по системам, которые наилучшим образом соответствуют оперативным требованиям армии, опираясь на опыт, полученный во время последних конфликтов.

Ожидается, что основу системы составят израильские системы противовоздушной обороны и противоракетной обороны: Spyder, Barak MX и David’s Sling, обеспечивающие покрытие на коротких, средних и длинных расстояниях соответственно.

Общая стоимость закупки этих трех систем, как ожидается, превысит 3 млрд евро, а переговоры, вероятно, продлятся более года.

В ходе переговоров с Израилем Афины установили минимальное участие греческой оборонной промышленности на уровне 25% в качестве ключевого условия, и израильская сторона, похоже, готова принять это условие.

Греция планирует потратить около 28 миллиардов евро до 2036 года на модернизацию своих Вооруженных сил. Около 3 миллиардов евро будет использовано для создания многоуровневой системы противовоздушной обороны и защиты от дронов под названием "Щит Ахилла".

Греческий премьер Кириакос Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США по Украине и геополитических событий последних месяцев.