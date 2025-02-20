Премьер Греции: Европа должна проснуться после изменения взглядов США

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис считает, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США по Украине и геополитических событий последних месяцев.

Его слова цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Выступая на бизнес-конференции в городе Салоники поздно вечером в среду, 19 февраля, Мицотакис заявил, что Европа должна "проснуться от геополитической и экономической летаргии, в которую она, к сожалению, упала на некоторое время".

"Последние события и этот другой взгляд на вещи со стороны Соединенных Штатов обязывают нас не только посмотреть правде в глаза, но и двигаться с очень большой скоростью и воплощать в жизнь решения, которые мы обсуждали в течение длительного времени", – заверил он.

Мицотакис указал на то, что Европа должна разработать оборонную политику, которая позволит ей развить собственную силу сдерживания и уменьшить зависимость от Соединенных Штатов.

Его комментарии были сделаны вскоре после того, как он присоединился ко второй экстерной встрече, которую Франция созвала с европейскими лидерами и Канадой для обсуждения Украины.

Накануне президент США Дональд Трамп поддержал требование России о проведении в Украине выборов во время войны и заявил, якобы у Зеленского "рейтинг 4%", что не соответствует действительности. На эти заявления украинский президент ответил, что его американский коллега стал жертвой российской дезинформации, ведь по недавним данным соцопроса от КМИС, рейтинг доверия к нему составляет 57%.

Также Зеленский заявил, что информация о том, что США предоставили Украине 90% всего объема помощи, не соответствует действительности.

Трамп позже снова назвал Зеленского "диктатором", а также раскритиковал его за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

Также он утверждает, что американский министр финансов Скотт Бессент якобы столкнулся с грубым отношением во время своего визита в Киев на прошлой неделе.

Трамп рассказал, что Бессент долго добирался в Киев, но президент Владимир Зеленский якобы "спал" и был недоступен для встречи.