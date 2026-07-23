ЗМІ: Греція хоче схвалити закупівлю в Ізраїлю багаторівневої системи ППО

Рада з питань безпеки Греції (KYSEA) планує остаточно схвалити закупівлю в Ізраїлю багаторівневої системи протиповітряної оборони вартістю до 3,5 млрд євро, а також декількох типів безпілотників.

Про це Reuters повідомили два ознайомлених співрозмовники, пише "Європейська правда".

Один зі співрозмовників зазначив, що KYSEA надала попереднє схвалення на початку цього року і, як очікується, затвердить контракти на закупівлю у четвер, 23 липня.

"KYSEA також схвалить закупівлю дронів у США та Ізраїлю", – зазначив посадовець.

Інший співрозмовник також підтвердив інформацію щодо системи оборони з Ізраїлю та закупівлі дронів.

Греція прагне створити багаторівневу систему протиракетної, протиповітряної та протидронної оборони під назвою "Щит Ахіллеса". Основу системи становитимуть ізраїльські радіолокаційні станції та ракети від компаній Rafael та IAI.

Маючи міцні економічні та дипломатичні зв’язки, Греція та Ізраїль спільно експлуатують центр підготовки льотного складу на грецькій території, проводять щорічні спільні військові навчання та співпрацюють у сфері систем протидії безпілотникам і кібербезпеки.

Греція планує витратити близько 28 млрд євро до 2036 року на модернізацію своїх Збройних сил. Близько 3 мільярдів євро буде використано для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони та захисту від дронів.

Грецький премʼєр Кіріакос Міцотакіс раніше заявляв, що Європа повинна прокинутися та вибудувати власну оборонну політику.