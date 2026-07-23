В Германии вооруженный мужчина захватил заложников в банке

В немецком городе Регенсбург в Баварии вооруженный ножом нападающий, как полагают, захватил заложников в банке и заперся изнутри, один человек серьезно ранен.

Об этом сообщают ряд немецких СМИ, в том числе Bild, пишет "Европейская правда".

В Регенсбурге днём 23 июля началась масштабная полицейская операция на улице Штромерштрассе в связи с инцидентом, который предварительно оценивают как захват заложников в банке.

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В полиции сообщили, что нападение произошло около 14:50. Вооружённый мужчина, у которого, предполагаемо, есть нож, находится внутри помещения.

Сообщается об одном пострадавшем с тяжелыми ранениями, этого человека уже госпитализировали.

Как полагают, внутри отделения остаются другие заложники. Вокруг сосредоточились различные службы чрезвычайных ситуаций.

От нападавшего пока не поступало никаких требований, его мотивы неизвестны. Жителям города посоветовали избегать квартала вокруг отделения банка.

В начале мая подобный инцидент произошел в земле Рейнланд-Пфальц.

Также на этой неделе в городе Зигбург, расположенном в земле Северный Рейн-Вестфалия, состоялась масштабная полицейская операция в пенитенциарном учреждении после сообщений о возможной подготовке восстания.