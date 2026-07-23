У Німеччині озброєний нападник захопив заручників у банку

У німецькому місті Регенсбург у Баварії озброєний ножем нападник, як вважають, захопив заручників у банку і зачинився всередині, одна людина серйозно постраждала.

Про це повідомляють низка німецьких ЗМІ, серед яких Bild, пише "Європейська правда".

У Регенсбурзі вдень 23 липня почалась масштабна поліцейська операція на вулиці Штромерштрассе через інцидент, який попередньо оцінюють як захоплення заручників у банку.

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У поліції повідомили, що напад стався близько 14:50. Озброєний нападник, у якого, ймовірно, є ніж, перебуває всередині приміщення.

Повідомляють про одного постраждалого з тяжкими пораненнями, цю людину вже госпіталізували.

Як вважають, всередині відділення залишаються інші заручники. Довкола зосередились різні служби надзвичайних ситуацій.

Від нападника поки не надходило ніяких вимог, його мотиви невідомі. Мешканцям міста порадили уникати кварталу довкола відділення банку.

На початку травня подібний інцидент стався у землі Рейнланд-Пфальц.

Також цього тижня у місті Зігбург, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, відбулася масштабна поліцейська операція у пенітенціарному закладі після повідомлень про можливу підготовку повстання.