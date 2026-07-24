Глава МИД Германии не согласен с Трампом об исключении ЮАР из саммита G20

В четверг министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он намерен исключить Южно-Африканскую Республику из следующего саммита "Группы двадцати" (G20) в Майами.

Заявление Вадефуля приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Выступая перед студентами Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге, Вадефуль назвал ЮАР "незаменимым членом G20", важность которого была подчеркнута во время прошлогоднего саммита "Группы двадцати" в этом же городе.

"Исключение ЮАР означает отстранение важного африканского голоса и регионального экономического и политического центра. Особенно в период растущей глобальной экономической неопределенности нам нужно больше сотрудничества, а не меньше", – сказал министр.

В ноябре прошлого года президент США объявил в посте в социальных сетях, что Южная Африка не будет приглашена на следующую встречу G20.

Вадефуль также подчеркнул свою заинтересованность в налаживании более тесных отношений с Южной Африкой, несмотря на разногласия по ключевым геополитическим вопросам, таким как война России в Украине, конфликт в Газе или Китай. Как член БРИКС, Южная Африка традиционно поддерживает тесные отношения с Москвой и Пекином.

"По некоторым спорным вопросам мы можем согласиться с тем, что у нас разные взгляды. И в то же время продолжать сотрудничать. Главное, что мы придерживаемся одних и тех же международных принципов", – сказал немецкий министр.

В своём посте в ноябре 2025 года Трамп заявил, будто в Южной Африке "убивают белых людей и безосновательно позволяют отбирать у них фермы", при этом "фейковые СМИ не скажут ни слова против этого геноцида".

"Поэтому, по моему распоряжению, Южная Африка не получит приглашение на саммит G20 2026 года, который состоится в прекрасном городе Майами, штат Флорида, в следующем году", – заявил тогда глава Белого дома.

Президент США неоднократно критиковал Южную Африку за якобы дискриминацию и "геноцид" белого населения и даже организовал программу его переселения в США в качестве беженцев. Южная Африка эти обвинения отвергала.