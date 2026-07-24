Глава МЗС Німеччини незгодний з Трампом щодо виключення ПАР з саміту G20

У четвер міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував заяву президента США Дональда Трампа про те, що він має намір виключити Південно-Африканську республіку з наступного саміту "Групи двадцяти" (G20) у Маямі.

Заяву Вадефуля наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи перед студентами Вітватерсрандського університету в Йоганнесбурзі, Вадефуль назвав ПАР "незамінним членом G20", важливість якого була підкреслена під час тогорічного саміту "двадцятки" у цьому ж місті.

"Виключення ПАР означає відсторонення важливого африканського голосу та регіонального економічного й політичного центру. Особливо в час все більшої глобальної економічної невизначеності нам потрібна більша співпраця, а не менша", – сказав міністр.

Минулого листопада президент США у дописі в соціальних мережах оголосив, що Південна Африка не буде запрошена на наступну зустріч G20.

Вадефуль також наголосив на своєму зацікавленні у налагодженні тісніших відносин із Південною Африкою, незважаючи на розбіжності з ключових геополітичних питань, таких як війна Росії в Україні, конфлікт у Газі чи Китай. Як член БРІКС, Південна Африка традиційно підтримує тісні відносини з Москвою та Пекіном.

"У деяких спірних питаннях ми можемо погодитися з тим, що маємо різні погляди. І водночас продовжувати співпрацювати. Головне, що ми дотримуємося одних і тих самих міжнародних принципів", – сказав німецький міністр.

У своєму дописі в листопаді 2025 року Трамп заявив, нібито у Південній Африці "вбивають білих людей і безпідставно дозволяють відбирати у них ферми", при цьому "фейкові ЗМІ не скажуть ні слова проти цього геноциду".

"Тому, за моїм розпорядженням, Південна Африка не отримає запрошення на саміт G20 2026 року, який відбудеться в чудовому місті Маямі, штат Флорида, наступного року", – заявив тоді глава Білого дому.

Президент США неодноразово критикував Південну Африку за нібито дискримінацію і "геноцид" білого населення і навіть організував програму його переселення до Штатів як біженців. Південна Африка ці звинувачення відкидала.