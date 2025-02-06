Госсекретарь США не поедет на встречу министров G20 в ЮАР

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на встрече министров иностранных дел G20, которая пройдет в этом месяце в Южно-Африканской республике.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В четверг, 6 января, Рубио проинформировал, что не поедет на встречу министров G20 в Йоханнесбурге.

"Южная Африка делает очень плохие вещи", – заявил он.

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Среди "плохих вещей" Рубио выделил:

экспроприацию частной собственности;

использование G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивости" (DEI).

"Моя работа – продвигать национальные интересы Америки, а не тратить деньги налогоплательщиков или лелеять антиамериканизм", – подытожил госсекретарь США.

В страны G20 входят Аргентина, Австралия, Великобритания, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция и США. Две региональные организации – Европейский Союз и Африканский Союз – также являются членами.

Трамп 3 января заявил, что ЮАР занимается "конфискацией" земли и "плохо относится к определенным классам людей". В связи с этим он объявил, что прекращает всю дальнейшую финансовую помощь этой стране до завершения расследования.

По последним данным правительства США, в 2023 году общий объем американской помощи Южной Африке составил около $440 млн.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, действующий председатель G20, ранее рассказал, что поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на продолжение сотрудничества с США.

Напомним, в ноябре канцлер Германии Олаф Шольц выразил возмущение тем, что в итоговой декларации саммита G20 не был четко сформулирован тезис об ответственности РФ за развязывание войны против Украины.