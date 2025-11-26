Трамп не пустит Южную Африку на саммит G20 в США

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Южно-Африканская Республика не будет приглашена на саммит "Группы двадцати", который примет американский город Майами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Truth Social.

Трамп в очередной раз заявил, что в Южной Африке якобы "убивают белых людей и безосновательно позволяют отбирать у них фермы", при этом "фейковые СМИ не скажут ни слова против этого геноцида".

"В конце саммита G20 (в Южной Африке. – Ред.) Южная Африка отказалась передать председательство в G20 старшему представителю нашего посольства США, который присутствовал на церемонии закрытия", – сказал президент США.

"Поэтому, по моему распоряжению, Южная Африка НЕ получит приглашение на саммит G20 2026 года, который состоится в прекрасном городе Майами, штат Флорида, в следующем году", – добавил он.

Также Трамп сказал, что США "прекращают все выплаты и субсидии" для Южной Африки.

Президент США неоднократно критиковал Южную Африку за якобы дискриминацию и "геноцид" белого населения и даже организовал программу его переселения в Штаты как беженцев. Южная Африка эти обвинения отвергала.

В связи с этим представители США так и не прибыли на саммит "Группы двадцати" в южноафриканском городе Йоханнесбург.