Сенат может рассмотреть закон о новых санкциях против России на следующей неделе

Демократы дали понять своим коллегам-республиканцам в Сенате, что готовы на следующей неделе проголосовать за пакет санкций против России, который включает выдвинутое в последний момент требование президента США Дональда Трампа добавить в документ санкции против Ирана.

Об этом изданию Axios сообщили источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Мемориальная церемония в Капитолии во вторник, 28 июля, в честь сенатора Линдси Грэма станет эмоциональным фоном для рассмотрения законопроекта, который он пытался довести до конца в последние дни своей жизни.

Законопроект, у которого более 60 соавторов, был дважды пересмотрен с момента внезапной смерти Грэма 11 июля.

"Я оптимистично настроена, что нам вскоре удастся двигаться вперед", – заявила сенатор от Демократической партии Джин Шахин, входящая в состав комитета Сената по международным отношениям.

В рамках работы над документом сенаторы снизили общую ставку вторичных пошлин с 500% до 100% и сузили сферу применения законопроекта, позволив Трампу ввести пошлины не более чем против пяти стран. Речь идет о "штрафных" тарифах для стран, импортирующих российские энергоносители.

В пятерку крупнейших импортеров российской нефти сейчас входят Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а газа – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия, говорят помощники, причастные к подготовке текста.

Сенаторы также учли замечания Трампа, включив в законопроект не вызывающие противоречий санкции против Ирана, срок действия которых должен был истечь в конце года.

В четверг лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун, отметил, что его фракция не имеет возражений против поправок, касающихся Ирана.

Некоторые демократы выступают против идеи предоставления Трампу еще одного инструмента для введения пошлин. Они могут попытаться затянуть рассмотрение законопроекта, но не имеют достаточного количества голосов, чтобы сорвать его принятие.

Туну и лидеру демократического меньшинства Чаку Шумеру все еще предстоит договориться о сроках рассмотрения законопроекта.

Напомним, ранее в Сенате были обнародованы детали обновленной версии законопроекта.