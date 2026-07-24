Сенат може розглянути закон про нові санкції проти Росії наступного тижня

Демократи дали зрозуміти своїм колегам-республіканцям у Сенаті, що готові наступного тижня проголосувати за пакет санкцій проти Росії, який включає висунуту в останній момент вимогу президента США Дональда Трампа додати у документ санкції проти Ірану.

Про це виданню Axios повідомили ознайомлені з ситуацією джерела, пише "Європейська правда".

Меморіальна церемонія в Капітолії у вівторок, 28 липня, на честь сенатора Ліндсі Грема стане емоційним тлом для розгляду законопроєкту, який він намагався довести до фінішу в останні дні свого життя.

Законопроєкт, який має понад 60 співавторів, було двічі переглянуто з моменту раптової смерті Грема 11 липня.

"Я оптимістично налаштована, що нам незабаром вдасться рухатися вперед", – заявила сенаторка від Демократичної партії Джин Шахін, яка входить до комітету Сенату з питань міжнародних відносин.

У рамках роботи над документом сенатори знизили загальну ставку вторинних мит з 500% до 100% та звузили сферу застосування законопроєкту, дозволивши Трампу ввести мита не більше ніж проти п’яти країн. Йдеться про "каральні" тарифи для країн, які імпортують російські енергоносії.

У п’ятірку найбільших імпортерів російської нафти зараз входять Китай, Індія, Словаччина, Угорщина та Азербайджан, а газу – Китай, Франція, Японія, Угорщина та Бельгія, кажуть помічники, дотичні до підготовки тексту.

Сенатори також врахували зауваження Трампа, включивши до законопроєкту несуперечливі санкції проти Ірану, термін дії яких мав закінчитися наприкінці року.

У четвер лідер більшості у Сенаті, республіканець Джон Тун, зазначив, що його фракція не має заперечень щодо доповнень стосовно Ірану.

Деякі демократи виступають проти ідеї надання Трампу ще одного інструменту для введення мит. Вони можуть спробувати уповільнити розгляд законопроєкту, але не мають достатньої кількості голосів, щоб зірвати його ухвалення.

Туну та лідеру демократичної меншості Чаку Шумеру все ще потрібно дійти згоди щодо термінів розгляду законопроєкту.

Нагадаємо, раніше у Сенаті розкрили деталі оновленої версії законопроєкту.