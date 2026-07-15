В Сенате раскрыли детали измененного проекта Грэма о санкциях против РФ – со смягчениями

В Сенате США раскрыли детали обновленной версии законопроекта покойного Линдси Грэма о санкциях против РФ – со смягчениями по сравнению с первоначальной редакцией.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник сенаторы представили обновленную редакцию законопроекта о санкциях против РФ, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм вместе с демократом Ричардом Блументалем. В нем смягчены первоначальные предложения о "карательных" тарифах для стран, импортирующих российские энергоресурсы.

В частности, таможенная ставка в отношении них в обновленной версии предлагается на уровне максимум 100% для топ-5 импортеров, тогда как в первоначальной – 500% для всех.

Также предусмотрены исключения для стран, которые импортируют менее 15% экспорта российского природного газа и которые "предпринимают значительные шаги по сокращению импорта" – под них могли бы попасть Япония, Франция, Бельгия и Венгрия.

В пятерку крупнейших импортеров российской нефти сейчас входят Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а газа – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия, говорят помощники, причастные к подготовке текста.

Также проект предусматривает санкции против танкеров "теневого флота", которые не пользуются услугами западных компаний; против российских финансовых учреждений, включая Центральный банк РФ, и крупнейших государственных энергетических проектов РФ, включая "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ" 1, 2, 3.

Кроме того, обновленная версия содержит положение, позволяющее Трампу приостановить действие санкций, если он сочтет, что это соответствует национальным интересам США.

Помощники сенаторов отметили, что у проекта было 26 соавторов и сейчас шансы на его принятие довольно высоки.

Один из собеседников говорит, что смягчения стали результатом долгих месяцев переговоров с целью достижения согласия с Трампом, и "компромиссная" версия выглядит единственным жизнеспособным вариантом, который имеет достаточную поддержку и может быть принят.

Во вторник двухпартийная группа сенаторов США призвала как можно скорее вынести на голосование законопроект Грэма, не расширяя его дополнительными поправками, как предложил Трамп.

Линдси Грэм, как известно, внезапно скончался у себя дома в США 11 июля, только что вернувшись из поездки в Украину. Предполагаемой причиной назвали проблему с критически важной артерией.