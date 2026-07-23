Беларусь заявляет, что проинформировала Польшу о подготовке теракта в стране

В МИД Беларуси заявили, что проинформировали польскую сторону о подготовке террористического акта на территории Польши.

Об этом сообщили в Telegram-канале МИД Беларуси, передает "Европейская правда".

"В рамках реализации договоренностей о необходимости взаимодействия в борьбе с преступностью сегодня во время встречи в МИД Беларуси временному поверенному в делах Польши в Беларуси Кшиштофу Ожанну была передана информация, поступившая в министерство от правоохранительных органов Республики Беларусь, о подготовке террористического акта на территории Польши", – говорится в сообщении.

Отмечается, что якобы лицо, находящееся в Польше и осужденное в Беларуси по целому ряду статей Уголовного кодекса, которому недавно польские власти лишили дополнительной защиты и права на проживание в стране, готовит террористический акт, главная цель которого заключается в нанесении вреда несовершеннолетним детям активистки, проживающей в Польше и имеющей белорусское гражданство, из соображений мести за недостаточные усилия по сохранению за упомянутым лицом указанного выше статуса в Польше.

В начале июля стало известно, что Соединённые Штаты якобы передали Варшаве предупреждение о том, что в Москве рассматривают возможность вооружённой провокации против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

До этого латвийская разведка также сообщила, что Россия готовит возможные провокации против стран Балтии или Польши, в частности атаки с использованием беспилотников и другие гибридные действия, чтобы заставить страны НАТО прекратить поддержку Украины.