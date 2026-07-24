Еврокомиссия предварительно установила нарушение TikTok требований цифрового законодательства ЕС

Еврокомиссия направила компании TikTok предварительные выводы о том, что учетные записи несовершеннолетних на платформе не соответствуют стандартам безопасности, предусмотренным цифровым законодательством ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия проинформировала TikTok о своих предварительных выводах относительно того, что учетные записи несовершеннолетних на платформе в настоящее время не соответствуют стандартам безопасности, определенным Актом о цифровых услугах.

В частности, для несовершеннолетних охраняется возможность оставлять аккаунт "публичным", что означает, что их видео может быть доступно для любого человека в интернете, даже не являющегося пользователем платформы; контент 16–17-летних может попадать в рекомендации любым пользователям без ограничений.

В Еврокомиссии видят в этом риски того, что дети могут привлечь внимание потенциальных преступников, буллеров, сталкеров и т. д.; посторонние лица могут узнать немало об их жизни.

Если же несовершеннолетние выбирают опцию приватной учетной записи, фотографии профиля все равно остаются видимыми для посторонних лиц даже за пределами платформы.

Эксперты Еврокомиссии считают, что для несовершеннолетних пользователей TikTok контент, который они публикуют, по умолчанию должен быть видимым только для пользователей TikTok, которым они дали разрешение на отслеживание. Для "старших" несовершеннолетних, по мнению экспертов, может быть опция публиковать видео для более широкой аудитории, но в любом случае это должны быть исключительно пользователи TikTok, а их видео не должны попадать в рекомендации тем, кто не подписан на них.

TikTok после получения выводов ЕК должен ознакомиться с ними и предоставить письменный ответ. Если после этого выводы Еврокомиссии подтвердятся, может быть принято решение о несоответствии правилам, что повлечёт за собой штраф.

В Великобритании также начали расследование в отношении TikTok по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро ($1 млрд) за нарушение требований Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).