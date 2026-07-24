Премьер Ирландии: задержка с открытием кластеров для Украины связана с реформами

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин связал задержку с открытием переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС с процессом реформ.

Об этом глава ирландского правительства рассказал в интервью "Европейской правде".

В контексте процесса открытия переговорных кластеров Мартин указал на два аспекта.

"Здесь есть два аспекта. Во-первых, это не мы решили что-то отложить. Но именно такой подход – реалистичный. Во-вторых, очевидно, что реформы находятся в процессе, и мы должны реагировать на успех реформ", – отметил он.

Мартин добавил, что "Украина уже многое сделала", но в то же время подчеркнул необходимость дальнейших реформ "в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и т. д.".

"У вас есть прогресс. Но нужно убедить другие страны", – сказал он.

Мартин также напомнил, что до российского вторжения расширение ЕС вообще было по сути заморожено.

"Страны Западных Балкан шли к цели, но пересечь черту не могли. Мы это хорошо понимаем. После российского вторжения в Украину обстановка изменилась. Но ведь не все вызовы на этом пути исчезли. Столицы до сих пор хотят взвешивать свои решения по этому поводу. Но подход, который мы выбрали, – он реалистичен", – резюмировал он.

В интервью "ЕвроПравде" Мартин рассказал, что цель ирландского председательства в ЕС – открыть все переговорные кластеры с Украиной до конца года, и для этого сначала необходимо как можно быстрее открыть кластеры 2 и 3.

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