Прем’єр Ірландії: затримка з відкриттям кластерів для України пов'язана із реформами

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін пов’язав затримку з відкриттям переговорних кластерів про вступ України в ЄС з процесом реформ.

Про це очільник ірландського уряду розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

У контексті процесу відкриття кластерів Мартін вказав на два аспекти.

"Тут є два аспекти. По-перше, це не ми вирішили щось відкласти. Але саме такий підхід – реалістичний. По-друге, очевидно, що реформи у процесі, а ми маємо реагувати на успіх реформ", – зазначив він.

Мартін додав, що "Україна вже зробила багато", але водночас наголосив на необхідності подальших реформ "у сферах верховенства права, боротьби з корупцією тощо".

"Ви маєте прогрес. Але потрібно переконати інші країни", – сказав він.

Мартін також нагадав, що до російського вторгнення розширення ЄС взагалі було по суті заморожене.

"Країни Західних Балкан прямували до мети, але перетнути лінію не могли. Ми це добре розуміємо. Після російського вторгнення в Україну атмосфера змінилася. Але ж не всі виклики на цьому шляху зникли. Столиці досі хочуть зважувати свої рішення з цього приводу. Але підхід, який ми обрали – він реалістичний", – резюмував він.

В інтерв’ю "ЄвроПравді" Мартін розповідав, що мета ірландського головування в ЄС – відкрити всі переговорні кластери з Україною до кінця року, і для цього спершу необхідно якомога швидше відкрити кластери 2 і 3.

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