Прем’єр головуючої у ЄС Ірландії розповів як планують відкрити кластери для України

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін розповів, що мета ірландського головування в ЄС – відкрити всі переговорні кластери з Україною до кінця року, і для цього спершу необхідно якомога швидше відкрити кластери 2 і 3.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Мартін зазначив, що кластери 2 і 3 мають відкрити одночасно, а до кінця року відкрити решту.

"Минулого тижня ми відкрили кластер 6, до того Кіпр відкрив перший кластер. Наступна мета – відкрити кластери 2 і 3, і якомога швидше", – сказав ірландський прем'єр.

На запитання, чи означає це відкрити два кластери одночасно, він відповів: "Так. А далі, до кінця року, відкрити решту".

"Звісно, ще треба працювати з іншими державами-членами. Маємо їх переконати. Але ми поставили собі цю мету. Україна – це пріоритет ірландського головування", – додав Мартін.

Нагадаємо, за даними "ЄвроПравди" від джерел, через позицію Угорщини питання відкриття переговорних кластерів 2 і 3 для України відклали до вересня.

Угорщина раніше блокувала відкриття для України кластерів 2-6 на технічному рівні, але досить швидко погодилась зняти вето з кластера 6.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.

Дивіться також відео інтерв’ю з прем’єр-міністром Ірландії.