СМИ: НАТО рассматривает возможность отказа от ежегодных саммитов
НАТО рассматривает возможность прекращения недавней практики проведения ежегодных саммитов.
Об этом агентству Reuters сообщили шесть собеседников, передает "Европейская правда".
Частота проведения саммитов НАТО менялась на протяжении 77-летней истории альянса, но его лидеры собираются каждое лето с 2021 года и в этом году встретятся в столице Турции Анкаре 7 и 8 июля.
Однако, по словам собеседников агентства, некоторые члены настаивают на том, чтобы замедлить темп.
Один дипломат отметил, что саммит 2027 года, который должен состояться в Албании, вероятно, пройдет осенью, а НАТО рассматривает возможность вообще не проводить саммит в 2028 году – году президентских выборов в США и последнем полном календарном году пребывания Трампа на посту.
Другой дипломат отметил, что некоторые страны настаивают на проведении саммитов каждые два года, добавив, что решение еще не принято и последнее слово остается за генеральным секретарем Марком Рютте.
"НАТО будет продолжать проводить регулярные встречи глав государств и правительств, а между саммитами члены НАТО будут продолжать консультироваться, планировать и принимать решения относительно нашей общей безопасности", – сказал агентству представитель НАТО.
Два источника упомянули Трампа как один из факторов, но несколько отметили, что здесь играют роль более широкие соображения.
"Лучше проводить меньше саммитов, чем плохие саммиты. У нас и так есть чем заняться, мы знаем, что нам делать", – сказал один из них.
Ранее сообщалось, что у Трампасоставили список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.
Впоследствии в СМИ попали детали якобы письма Пентагона с вариантами таких мер, где, среди прочего, предлагается "изгнать Испанию из НАТО" – что, впрочем, юридически невозможно из-за принципа единогласия решений в Альянсе.