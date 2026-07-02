СМИ узнали, как Трампа собираются задабривать на саммите НАТО в Анкаре

Союзники надеются избежать споров с президентом США Дональдом Трампом во время саммита НАТО в Анкаре, объявив о новых расходах и соглашениях, а также проявив особое гостеприимство.

Об этом говорится в публикации AFP, сообщает "Европейская правда".

Спустя год после того, как Трамп заставил союзников по НАТО согласиться увеличить расходы на оборону до 5 процентов ВВП, страны-члены постараются убедить его, что они добиваются прогресса.

Хотя у них есть время до 2035 года, чтобы достичь этой цели, президент США захочет увидеть доказательства того, что Европа решает проблему, которая давно вызывает у него недовольство.

"Это должно стать для Трампа демонстрацией того, какого успеха он добился, и того, что все благодарны ему за то, что он подтолкнул их к этому", – сказал дипломат НАТО на условиях анонимности.

Хотя в целом оборонные бюджеты выросли, есть слабые места, которые могут раздражать Трампа: ожидается, что в этом году три страны, в частности Чехия и Словения, не достигнут 2-процентного порога, пишет агентство.

Также союзники будут пытаться убедить американского президента, что поддерживают его усилия в отношении Ирана и ситуации в Ормузском проливе.

Хотя Трамп и заключил предварительное соглашение с Ираном, ситуация остается нестабильной, и любое обострение конфликта все еще может омрачить саммит.

Президент США до сих пор не может смириться с реакцией Европы на войну, когда несколько стран ограничили использование баз для американских войск.

Чтобы продемонстрировать свою готовность, Франция и Великобритания разработали планы возможной миссии в Ормузском проливе, а страны в случае необходимости перебросили в этот район такие средства, как тральщики.

Непосредственно НАТО, вероятно, будет играть незначительную прямую роль, но поддержка со стороны Европы может сдержать критику со стороны Трампа.

Помимо общих цифр по оборонным расходам, Альянс также хочет показать Трампу, что превращает деньги в расширение возможностей.

Дипломаты и чиновники НАТО сообщают, что странам было предложено повременить с объявлением крупных сделок, чтобы создать более громкий резонанс в Анкаре.

По словам официальных лиц, контракты на миллиарды долларов должны быть подписаны с американскими и европейскими компаниями в рамках параллельного форума.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте очень хочет, чтобы Трамп, известный своей любовью к громким сделкам, лично курировал этот бизнес-бум.

Место проведения саммита и его хозяин – турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган – также должны произвести впечатление на главу Белого дома.

"Если бы не тот факт, что саммит проводится в Турции президентом Эрдоганом, я бы, наверное, не поехал на него", – заявил Трамп на прошлой неделе.

Место проведения саммита также может оказаться привлекательным для американского президента: гигантский, отделанный мрамором президентский дворец Эрдогана.

Наконец, как и в случае с прошлогодним саммитом в Гааге, в НАТО планируют, чтобы этот саммит был коротким.

Трамп прилетит на ужин 7 июля, а на следующий день лидеры стран НАТО проведут единственное официальное заседание, что ограничит возможности для возникновения споров.

Стоит отметить, что ранее СМИ писали, что вокруг саммита-2027, который должен состояться в Албании, возникают проблемы из-за недовольства со стороны администрации США уровнем расходов Тираны на оборону.

Неопределенность относительно судьбы саммита Альянса в Албании возникла также после того, как агентство Reuters сообщило в апреле, что НАТО рассматривает возможность прекращения своей недавней практики проведения ежегодных саммитов – шаг, который мог бы помочь избежать потенциально напряженной встречи с Трампом в конце его срока полномочий.