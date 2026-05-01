В Германии мечеть облили кровью и оставили голову свиньи

В немецком городе Мемминген в земле Бавария неизвестные совершили нападение на местную мечеть турецкой общины: оставили у здания голову свиньи и залили фасад кровью животного.

Об этом пишет BR24, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел рано утром в пятницу, вероятно, во время так называемой Freinacht – традиционной ночи шуток накануне 1 мая.

По данным полиции Юго-Западной Швабии, злоумышленники бросили в здание воздушные шарики, наполненные кровью животных, а свиную голову насадили на полумесяц во входной зоне мечети.

Утром городские службы и пожарные убрали последствия вандализма.

Генеральная прокуратура Мюнхена сообщила, что расследование ведется по подозрению в исламофобских мотивах. Правоохранители проверяют возможные признаки оскорбления религиозной общины и повреждения имущества.

Мечеть принадлежит турецко-исламской организации DITIB в Меммингене. Мэр города Ян Ротенбахер назвал нападение "возмутительным проявлением неуважения".

Стоит заметить, что в прошлом году полиция Германии зафиксировала такое количество насильственных преступлений на почве правых взглядов, которого не было с 2016 года.

Напомним, большинство граждан Германии обеспокоены усилением правого экстремизма, однако исследователи предупреждают об "эффекте привыкания" к таким взглядам.